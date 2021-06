Chefe de Polícia do RS recebe pedido de implantação de uma delegacia ao combate do abigeato em Alegrete

A viagem da presidente da Câmara Municipal, Firmina Soares e do líder da bancada do PDT, vereador Eder Fioravante a Porto Alegre, foi um passo considerado muito importante nas tratativas para implementação da Delegacia Especializada de Combate aos Crimes Rurais e Abigeato em Alegrete.

A Moção de Apoio da vereadora Firmina, juntamente com o pedido de providências do vereador Eder, reforçada pela manifestação favorável da Associação dos Arrozeiros e a articulação do delegado Valeriano Garcia Neto junto à Chefia de Polícia, agora chegou na esfera do governo do Estado, ao serem esses documentos protocolados no gabinete do vice- governador e da Chefe de Polícia Nadine Anflor, oficializando a solicitação pró implantação da DECRAB.

Essa documentação foi entregue pessoalmente à Chefe de Polícia, Nadine Anflor e ao gestor de Relações Institucionais Juarez Humpel do gabinete do Vice-governador Delegado Ranolfo.

Conforme informou a Chefe de Polícia Nadine, aos vereadores Firmina e Eder, ainda não tinha sido oficializado por nenhum vereador de Alegrete pedido para a implementação da Delegacia Especializada. Agradeceu o empenho da Presidente da Câmara e do vereador propositor e afirmou que esse pedido de providências dá mais força à implementação da Delegacia Especializada em Alegrete.

O vereador Eder Fioravante e a presidente Firmina agradecem ao delegado Valeriano pela articulação da agenda junto ao governo. O pedido de providências é uma cópia do documento protocolado na Câmara Municipal.

Júlio Cesar Santos Foto e Fonte: assessoria de imprensa/CMA