“Chega de ligações excessivas”, projeto do deputado Afonso Motta prevê limite para telemarketing e cobranças

Projeto de lei prevê restrições aos horários das chamadas, cadastro nacional de bloqueio e medidas para proteger a privacidade dos consumidores

O deputado federal Afonso Motta (PDT-RS) apresentou o Projeto de Lei 5541/2026, que busca combater o assédio telefônico nas relações de consumo e estabelecer limites para as ligações de telemarketing e cobrança. A proposta, apresentada em 13 de outubro de 2026, estabelece regras para reduzir o excesso de chamadas e ampliar a transparência das empresas no contato com os consumidores.

Pelo texto, cada fornecedor poderá realizar, no máximo, duas tentativas de ligação para o mesmo destinatário em qualquer período de 24 horas e seis tentativas em sete dias consecutivos. Os limites serão cumulativos, incluindo chamadas realizadas diretamente pela empresa ou por terceiros contratados, para impedir que a divisão dos contatos entre diferentes prestadores seja utilizada para contornar as restrições.

O projeto também determina que as ligações sejam realizadas somente de segunda a sexta-feira, entre as 8h e as 20h, respeitando o horário local do destinatário e excluindo os feriados do município de residência.

Identificação obrigatória e direito de bloqueio

Outro ponto central da proposta é a identificação clara de quem realiza o contato. No início da chamada, a empresa deverá informar o nome do fornecedor, a finalidade da ligação e a eventual participação de uma prestadora terceirizada. Também deverá esclarecer se o contato utiliza mensagens gravadas ou inteligência artificial.

O consumidor poderá consultar gratuitamente o CNPJ da empresa responsável e o da executora da chamada, sem a necessidade de instalar aplicativos ou utilizar ferramentas digitais específicas.

O PL 5541/2026 ainda prevê a criação de um cadastro nacional gratuito de bloqueio de chamadas, cuja administração será definida em regulamento. O mecanismo deverá ser observado pelos fornecedores, permitindo que os consumidores manifestem sua opção de não receber contatos abrangidos pelas regras.

Além disso, o destinatário poderá solicitar, a qualquer momento e sem custos, a interrupção das ligações. As empresas terão prazo de até 48 horas para cumprir o pedido.

A proposta também proíbe práticas como chamadas automatizadas de telemarketing sem consentimento prévio, falsificação da identificação de origem e cobranças direcionadas a pessoas que não sejam devedoras. O texto prevê exceções para situações específicas, como contatos solicitados pelo próprio consumidor e comunicações urgentes relacionadas à proteção da vida, da saúde ou da segurança.

Proteção especial para idosos

O projeto estabelece medidas específicas para pessoas idosas, garantindo um meio gratuito de oposição às chamadas com atendimento humano. A intenção é evitar que o exercício desse direito dependa exclusivamente de aplicativos ou de procedimentos digitais, que podem representar dificuldades para parte desse público.

A proposta também prevê a responsabilidade solidária do fornecedor pelos danos causados ao consumidor pela empresa contratada para executar as ligações.

Penalidades e fiscalização

Em caso de descumprimento das regras, poderão ser aplicadas as sanções previstas nos artigos 56 a 60 do Código de Defesa do Consumidor, incluindo multas, suspensão temporária de atividades e interdição total ou parcial do estabelecimento.

As empresas responsáveis pelas chamadas deverão manter registros eletrônicos das tentativas de contato pelo período de cinco anos. A exigência não inclui a gravação do conteúdo das conversas.

Conforme o texto apresentado, a lei entraria em vigor 180 dias após sua publicação. Já o cadastro nacional de bloqueio teria prazo de até 360 dias após a publicação para entrar em funcionamento.

Proposta ainda aguarda tramitação

Até o momento informado, o Projeto de Lei 5541/2026 não possui registro de votação na Câmara dos Deputados. Assim, as medidas previstas ainda dependem da tramitação legislativa e da eventual aprovação para se tornarem lei.

A iniciativa busca estabelecer limites mais claros para as ligações comerciais e de cobrança, reforçando os direitos dos consumidores à privacidade, à informação e à tranquilidade no dia a dia.

Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados