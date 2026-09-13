Chegada da Chama Crioula reúne uma das maiores cavalgadas em Alegrete

A manhã deste domingo (13) foi marcada por uma das maiores manifestações tradicionalistas já registradas na chegada da Chama Crioula a Alegrete. O fato de a cerimônia ocorrer em um domingo contribuiu para ampliar a participação de cavaleiros, prendas, peões, crianças e famílias, formando uma extensa cavalgada pelas ruas da cidade.

A dimensão do desfile podia ser percebida ainda durante o deslocamento. Enquanto a Chama Crioula já chegava à Praça Getúlio Vargas, havia cavaleiros e prendas permanecendo na região da Praça do Bebedouro. Entre os dois pontos, aproximadamente dois quilômetros de percurso foram ocupados pelo movimento tradicionalista, em uma demonstração da participação das entidades e da comunidade.

Na Praça Getúlio Vargas, a cerimônia reuniu autoridades, representantes do tradicionalismo e grande público. Estiveram presentes o prefeito Jesse Trindade dos Santos, o coordenador dos Festejos Farroupilhas, Cléo Severo Trindade, a coordenadora da 4ª Região Tradicionalista, Ilva Maria Borba Goulart, e a patrona dos Festejos Farroupilhas de Alegrete 2026, Anita Marli da Silveira, escolhida em reconhecimento à sua trajetória e contribuição ao tradicionalismo gaúcho.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Também participaram da solenidade a presidente da Câmara de Vereadores, Firmina Soares, vereadores, secretários municipais, ex-prefeito Márcio Amaral, acompanhado da filha Maria Luiza, e representantes de diferentes segmentos da comunidade tradicionalista.

Cavalgada reuniu diferentes gerações

Entre os participantes estava o juiz de Direito Rafael Borba Echevarria, que pelo sexto ano consecutivo participou da cavalgada acompanhado pela família, além de Aubério Lopes Ferreira Filho, juiz da 2ª Vara Cível. Também integraram o percurso o comandante da guarnição de Alegrete, coronel Anderson Félix, secretários municipais, vereadores e tradicionalistas.

A presença de crianças e jovens também chamou a atenção durante o desfile. Peões e prendas de diferentes idades participaram da cavalgada, reforçando o caráter de transmissão das tradições entre gerações.

A Chama Crioula chegou à Praça Getúlio Vargas pelas mãos do tradicionalista César Silveira, coordenador da Cavalgada das Três Divisas até Alegrete.

Chama foi acesa na pira do Monumento ao Expedicionário

Após a chegada, a Chama Crioula foi acesa na pira do Monumento ao Expedicionário, onde ocorreu a solenidade oficial. Na sequência, foi executado o Hino Nacional.

Depois da cerimônia, teve início a distribuição da Chama Crioula para as entidades tradicionalistas do município, que levaram o fogo simbólico para seus respectivos espaços.

O primeiro grupo a receber a chama foi o Centro de Tradição da Prefeitura, secretário da Sedetur, Fernando Lucas, acompanhado pelos Cavaleiros do Alegrete.

Na sequência, a chama foi entregue ao CTG Farroupilha. A entidade, fundada em 1954 e uma das referências do tradicionalismo alegretense, mantém atualmente Giovane Moraes como patrão.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Pelo CTG Farroupilha, quem recebeu a chama foi o peão Lorenzo Tajes de Moraes, integrante do prendado da entidade.

A distribuição prosseguiu com as demais entidades tradicionalistas do município.

Praça foi tomada pelo tradicionalismo

Depois da solenidade e da distribuição da chama, a Praça Getúlio Vargas foi palco de um desfile que reuniu cavaleiros, prendas, peões e crianças, diante de um público que acompanhou a passagem das entidades.

O movimento iniciado ainda na região da Praça do Bebedouro e que se estendeu até o centro da cidade deu à manhã deste domingo uma dimensão especial.

Mais do que a chegada de uma chama, o que Alegrete acompanhou foi uma grande manifestação coletiva de identidade e tradição, com cerca de dois quilômetros de percurso ocupados pelo tradicionalismo.

A participação expressiva também reforçou o caráter comunitário dos Festejos Farroupilhas de 2026, que mobilizam entidades, poder público e tradicionalistas ao longo da programação de setembro.