Chegou em Alegrete D M Fagundes! Essencial para a reforma ou conclusão da sua obra

No último sábado (12 de novembro) inaugurou em Alegrete a empresa D M Fagundes.



O evento aconteceu na sede da empresa e os anfitriões estavam felizes e agradecidos com a presença da família, amigos, empresários, autoridades, fornecedores, imprensa, clientes e comunidade em geral.

Durante a solenidade, o empresário Moisés L. Fagundes emocionado, enfatizou a importância da fé, da união e da determinação. “Abrir as portas de um empreendimento é realizar o sonho de uma vida inteira” – destaca.



“O pastor Jorge da Igreja Assembléia de Deus fez uso da palavra e orou abençoando o empreendimento. O amigo Vicente proferiu algumas palavras, destacando a alegria e satisfação pela conquista do amigo Moisés e da sua família”.



O momento ápice do evento foi o descerramento da fita inaugural que reuniu a Família Fagundes e todos os convidados num registro de emoção e gratidão.

Para encerrar, um delicioso coquetel foi oferecido aos convidados que sentiram-se à vontade para conhecer as instalações e também adquirirem já alguns itens, pois mesmo com toda a comemoração a empresa estava aberta ao público.



A Proposta:



D M Fagundes é empresa especializada em materiais elétricos, hidráulicos e ferragem. Sua proposta é oferecer produtos de qualidade de marcas renomadas no mercado e primar pelo bom atendimento e preços justos.



D M Fagundes é um sonho realizado da Família Fagundes. O empresário Moíses L. Fagundes, casado com a senhora Carminha Fagundes, contou com o apoio incondicional da filha Kellen Fagundes e do genro Rafael Silveira para a realização desse sonho que estarão juntos na administração da empresa, além de mais dois colaboradores para melhor atender a comunidade alegretense.



Com sede própria e muito bem localizada na entrada da cidade, na Avenida República Rio-Grandense, 1316, a empresa D M Fagundes atenderá a necessidade dos clientes da cidade e do interior, priorizando a satisfação para a reforma e conclusão da sua obra.

D M Fagundes – especializada em materiais elétricos, hidráulicos e ferragem.

Endereço: Av. República Rio-grandense, 1316 – zona leste.

e-mail: lojadmfagundes@gmail.com

Instagram: lojadmfagundes

Whatsapp: 55 9 9152 3477

Aline Menezes

Redação PAT