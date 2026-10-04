Chegou o dia da eleição: eleitores vão às urnas para definir os rumos do Estado e do País

Neste domingo (4), eleitores de Alegrete e de todo o Brasil vão às urnas para o primeiro turno das Eleições Gerais de 2026. A votação será realizada das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, em todas as cidades do país.

Ao chegar à urna eletrônica, cada eleitor terá seis escolhas para fazer, referentes a cinco cargos diferentes. Serão dois votos para o Senado e um para cada uma das demais disputas: deputado federal, deputado estadual, governador e presidente da República.

A ordem de votação será: deputado federal, deputado estadual, primeiro senador, segundo senador, governador e presidente da República. O eleitor poderá utilizar a chamada “colinha” com os números dos candidatos para facilitar o preenchimento na urna.

Seis escolhas na urna

O primeiro voto será para deputado federal, seguido pelo voto para deputado estadual. Na sequência, o eleitor deverá escolher dois senadores, um para cada uma das duas vagas em disputa no Senado. Depois, serão realizados os votos para governador e, por último, para presidente da República.

As eleições para deputado federal, deputado estadual e senador são definidas no primeiro turno. Já as disputas para presidente e governador podem ter segundo turno, caso nenhum candidato alcance a maioria absoluta dos votos válidos no primeiro turno. O eventual segundo turno está marcado para 25 de outubro.

O que levar para votar

Para votar, o eleitor deve apresentar um documento oficial com foto. Entre os documentos aceitos estão carteira de identidade, CNH, carteira de trabalho, passaporte e outros documentos oficiais previstos pela Justiça Eleitoral. Também é possível utilizar o e-Título com fotografia, desde que o aplicativo esteja regularizado e com foto cadastrada.

O título de eleitor físico não é obrigatório para votar. Ele pode ser levado para facilitar a consulta da zona e seção eleitoral, mas a identificação do eleitor é feita por documento oficial com foto ou pelo e-Título com fotografia.

A recomendação da Justiça Eleitoral é que os eleitores verifiquem antecipadamente o local de votação, zona e seção, além de conferirem os números dos candidatos antes de sair de casa.