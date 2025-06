Cheia do Ibirapuitã já desalojou mais de 300 pessoas e cenário se agrava ao longo do dia

O volume registrado representa aumento em relação à medição do meio-dia, quando o rio estava em 11,66 metros.

O avanço das águas eleva o número de famílias afetadas. São agora 48 famílias desabrigadas, totalizando 134 pessoas que precisaram deixar suas casas e foram acolhidas em abrigos montados no Ginásio da Escola Honório Lemes, no Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha (IEEOA) e na Escola Eurípedes Brasil Milano. Além disso, 57 famílias (185 pessoas) estão desalojadas, alojadas temporariamente em residências de familiares e amigos.

No boletim anterior, divulgado ao meio-dia, a Defesa Civil contabilizava 90 famílias atingidas, somando 304 pessoas entre desabrigados e desalojados. O crescimento do número de famílias afetadas indica o agravamento do quadro ao longo do dia.

Atuação da Defesa Civil

Equipes seguem em campo realizando carregamento e transporte de bens materiais, entrega de lonas e remoção de moradores de áreas de risco. A Defesa Civil mantém um esquema de plantão para atender emergências e orientar a população. Os contatos para pedidos de ajuda são: (55) 3120-1065, (55) 99158-9544 e diretamente com o diretor da Defesa Civil, Adão Roberto, pelo número (55) 99956-6385.

A Prefeitura de Alegrete reforça o pedido de solidariedade da comunidade e solicita doações de colchões, agasalhos, alimentos não perecíveis e produtos de limpeza, que podem ser entregues nos pontos de apoio da Defesa Civil.

Fotos: Beto Multimarcas