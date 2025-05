Cheia do Rio Ibirapuitã provoca novos bloqueios de vias em Alegrete

O fechamento compreende os cruzamentos das ruas Marques do Alegrete, Avenida Eurípedes Brasil Milano e Nossa Senhora do Carmo, atingidas pelas águas que avançaram próximo à confluência dessas ruas.

Já na manhã de segunda-feira (29), diversos pontos da cidade haviam sido interditados. A Avenida Alexandre Lisboa, que dá acesso à Ponte Borges de Medeiros, foi bloqueada, comprometendo a ligação com a zona leste do município. Como alternativa, os motoristas foram orientados a utilizar a Avenida Eurípedes Brasil Milano.

A rua General Vitorino, importante para o deslocamento ao 6º Regimento de Cavalaria Blindado (RCB) e ao 10º Batalhão Logístico (BLog), também teve o tráfego interrompido. Os militares estão sendo orientados a acessar as unidades por meio de desvio nas proximidades do Arroio Regalado.

Outro trecho impactado é a rua Barão do Cerro Largo, via de ligação com o bairro Boa Vista. O acúmulo de água na pista tornou o tráfego inviável no local. Além dessas, outras áreas ribeirinhas permanecem com bloqueios totais ou parciais.

A Defesa Civil e os órgãos de trânsito seguem acompanhando a situação. A orientação é para que condutores evitem as áreas alagadas, respeitem as sinalizações de interdição e busquem rotas alternativas.

Na tarde desta terça-feira (30), o nível do Rio Ibirapuitã chegou a 12,63 metros acima do normal, e segue sendo monitorado pelas autoridades.