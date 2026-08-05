Cheia interrompe acesso aos assentamentos Novo Alegrete e Unidos Pela Terra

A principal estrada de acesso aos assentamentos Novo Alegrete e Unidos Pela Terra foi tomada pela água, comprometendo o deslocamento de moradores e o transporte escolar na região.

De acordo com a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, a inundação interrompeu a trafegabilidade da via, obrigando parte da comunidade a utilizar rotas alternativas. Com isso, estudantes também estão impossibilitados de chegar às escolas enquanto as condições da estrada permanecerem inadequadas para o trânsito. A estimativa é de que aproximadamente 150 pessoas estejam sendo diretamente afetadas pelo isolamento parcial da localidade.

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A Defesa Civil de Alegrete realizou uma vistoria no trecho atingido, registrando a ocorrência e comunicando os órgãos competentes para que sejam avaliadas medidas que possam minimizar os impactos enfrentados pela população até que o nível das águas baixe e o tráfego possa ser restabelecido com segurança.

O órgão segue monitorando a situação e reforça o alerta para que a população não tente atravessar áreas alagadas, respeitando as interdições e acompanhando os comunicados oficiais.

A Defesa Civil atende de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30, junto à Prefeitura de Alegrete, na Praça Getúlio Vargas, 409, Centro. Em caso de necessidade, os contatos disponíveis são (55) 3120-1065, (55) 99158-9544 e (55) 99956-6385.