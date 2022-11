Cheik e Mamadu – felizes com a classificação de Senegal para segunda fase da Copa

A Copa dp Mundo é o maior encontro de povos do Planeta em função do futebol. A primeira fase da competição reúne 32 seleções de todos os Continentes.

E aqui em Alegrete, dois senegaleses que trabalham como vendedores ambulantes e hoje tiveram um motivo a mais para comemorar. A seleção do Senegal jogou, neste dia 29, contra o Equador e se classificou em segundo lugar no seu grupo.

Cheik Ndaw – conhecido por Sher

Cheikh Ndaw e Mamdu Dia assistiram o jogo pelo celular. Eles dizem que estão felizes e torcem pelos seu país e claro pelo Brasil.

Esta e a quarta Copa que Senegal participa e já se classifica, como na edicão passada, para segunda fase da competição.

Cheikh diz que está há10 anos no Brasil e veio para trabalhar. E em 2021 foi a Dakar, a capital do seu país, rever familaires. – Estou otimista com nossa seleção e torço muito pelo Brasil, país que nos acolhe.

Mamadu, bem sorridente, também estava feliz com a classificação do Senegal. – Mas se desse uma casualidade das duas seleções, a do seu país e do Brasil se encontrarem diz que ficaria no meio.

Mamadu Dia

O Brasil é bom e Alegrete é top, disse o Senegalês da cidade de Tuba que há 8 anos veio para o Brasil trabalhar.