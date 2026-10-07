“Chero” precisa novamente de Alegrete: depois de uma vida ajudando pessoas, Vilmar Freitas enfrenta uma nova e difícil etapa

Conhecido como “Chero”, Vilmar Freitas construiu ao longo de décadas uma história marcada pela solidariedade, pelo serviço público, pelo amor ao Internacional e, principalmente, pela disposição permanente de ajudar quem precisava. Agora, enfrentando uma sequência de problemas de saúde e uma nova etapa de tratamento, ele precisa novamente da força dos amigos e de toda a comunidade alegretense.

Há pessoas que passam pela vida deixando lembranças, outras deixam histórias, e existem aquelas que deixam algo ainda maior: uma rede de pessoas que, em algum momento, receberam uma mão estendida, uma palavra de apoio ou uma ajuda quando mais precisavam. Em Alegrete, uma dessas pessoas é José Vilmar Freitas, o Chero, conhecido por sua atuação como cônsul do Sport Club Internacional no município, por sua trajetória no serviço público e, sobretudo, pelo envolvimento permanente em ações de solidariedade que beneficiaram inúmeras pessoas ao longo dos anos.

Agora, é Vilmar quem precisa de ajuda.

A caminhada de Chero contra os problemas de saúde tem sido longa e marcada por diferentes etapas. O primeiro grande desafio começou com um diagnóstico de câncer no rim esquerdo, que exigiu uma cirurgia de urgência em Santa Maria. Quando a família ainda enfrentava o impacto daquele diagnóstico e do procedimento, veio outra complicação grave, um AVC hemorrágico, que tornou ainda mais delicado o processo de recuperação.

A sequência de problemas de saúde, entretanto, não terminou naquele momento. Posteriormente, exames identificaram um tumor cerebral, levando Vilmar a uma nova etapa de tratamento e acompanhamento médico. A situação exigiu deslocamentos, consultas e procedimentos fora de Alegrete, especialmente em Erechim, onde ele vem realizando parte importante do tratamento. Em maio deste ano, Vilmar passou por um procedimento para retirada do tumor e iniciou mais uma fase de recuperação, cercado pela família e pelos amigos que acompanham sua trajetória.

Agora, segundo informações repassadas à reportagem, surgiram novas preocupações. Vilmar precisa realizar novos exames e vem apresentando perda de força em um dos braços, além de dificuldades relacionadas à memória, sintomas que estão sendo acompanhados pela equipe médica responsável pelo seu tratamento. Diante desse novo momento, aumentam também as necessidades da família, tanto para a continuidade do acompanhamento médico quanto para os deslocamentos, exames, medicamentos e demais despesas que uma doença prolongada acaba provocando.

Mas contar a história de Vilmar Freitas apenas pela doença seria deixar de lado justamente aquilo que faz com que tantas pessoas estejam preocupadas com ele neste momento: a história de solidariedade que construiu durante toda a vida.

Quem conhece o Chero sabe que ele sempre esteve entre aqueles que se mobilizam quando alguém precisa de ajuda. Ao longo de muitos anos, participou de campanhas de arrecadação, mobilizou amigos, buscou doações, ajudou famílias em dificuldades e esteve envolvido em diferentes iniciativas de caráter social e beneficente. Muitas dessas ações aconteceram longe dos holofotes, sem que Vilmar procurasse reconhecimento pelo que estava fazendo, porque, para ele, ajudar sempre pareceu ser algo natural.

Sua trajetória no serviço público também faz parte dessa história. Durante muitos anos, atuou no Procon de Alegrete, onde manteve contato diário com a população e ficou conhecido pela maneira próxima e humana com que tratava as pessoas. Fora do ambiente profissional, sua atuação voluntária ganhou ainda mais força, especialmente por meio das inúmeras amizades que construiu ao longo dos anos e da capacidade de reunir pessoas em torno de causas que precisavam de apoio.

A ligação com o Sport Club Internacional é outro capítulo importante dessa trajetória. Como cônsul do clube em Alegrete, Vilmar transformou uma paixão pelo futebol em uma forma de aproximação com a comunidade, construindo relacionamentos com torcedores, dirigentes, jogadores e pessoas ligadas ao clube. Em diferentes momentos, essa relação também foi utilizada para promover ações em benefício de pessoas e instituições que necessitavam de auxílio.

Uma das iniciativas registradas em sua trajetória ocorreu em uma campanha relacionada à saúde em Alegrete, quando Vilmar conseguiu junto à direção colorada uma camisa autografada pelo jogador Rafael Borré para ser sorteada em benefício da causa. É apenas um dos muitos exemplos que ajudam a explicar por que, quando Chero enfrenta uma dificuldade, tantos amigos fazem questão de estar ao seu lado.

Nos últimos meses, essa rede de amizades tem se manifestado de diferentes maneiras. Amigos de Alegrete, pessoas ligadas ao Internacional, antigos companheiros de trabalho e pessoas que tiveram suas vidas cruzadas pela trajetória de Vilmar têm procurado oferecer apoio e demonstrar que não esqueceram tudo aquilo que ele fez ao longo dos anos. Entre essas manifestações de carinho estão visitas e contatos de amigos de diferentes lugares, alguns dos quais emocionam Vilmar justamente por demonstrarem que os vínculos construídos durante uma vida inteira permanecem presentes nos momentos mais difíceis.

É nesse contexto que surge novamente a necessidade de uma corrente de solidariedade. A continuidade do tratamento envolve despesas que vão muito além do atendimento médico, incluindo consultas, exames, medicamentos, deslocamentos frequentes para outras cidades, alimentação e outros, além de todas as necessidades que surgem durante uma recuperação prolongada.

Neste momento, entretanto, ajudar não significa apenas fazer uma contribuição financeira. Também significa compartilhar a história de Vilmar, procurar saber como ele está, enviar uma mensagem de carinho, manter contato com a família, oferecer apoio nas possibilidades de cada pessoa e fazer com que a mobilização alcance aqueles que talvez ainda não saibam pelo que ele está passando.

Talvez seja impossível calcular quantas pessoas já foram beneficiadas, direta ou indiretamente, pelas ações de Chero ao longo da vida. Muitas dessas pessoas provavelmente sequer tiveram a oportunidade de agradecer. Agora, diante de uma das fases mais difíceis de sua trajetória, existe uma oportunidade para que a comunidade demonstre que toda essa história não foi esquecida.

Vilmar passou grande parte da vida olhando para as dificuldades dos outros e procurando uma maneira de ajudar. Este é o momento em que amigos, conhecidos e toda a comunidade podem olhar para ele e oferecer um pouco daquilo que tantas vezes ele ofereceu aos outros: presença, solidariedade, carinho e apoio.

Alegrete conhece o Chero e conhece sua história. Sabe da pessoa que esteve presente em campanhas, que mobilizou amigos, que ajudou famílias, que participou de ações beneficentes e que, durante tantos anos, colocou sua disposição e seus relacionamentos a serviço de quem precisava. Agora, diante de uma nova etapa de tratamento e de novas complicações de saúde, Vilmar precisa novamente dessa rede que ajudou a construir durante toda a sua vida.

Quem puder contribuir financeiramente, deve confirmar a chave Pix com a família e fazer sua doação dentro de suas possibilidades. Quem puder compartilhar esta história, ajudará a ampliar a corrente. E quem puder estar próximo, com uma visita, uma mensagem ou simplesmente demonstrando carinho, também estará contribuindo para que Chero atravesse este momento cercado pelas pessoas que sempre fizeram parte de sua caminhada.

Depois de uma vida dedicada a ajudar tantas pessoas, chegou novamente a hora de Alegrete ajudar Vilmar Freitas, o nosso Chero.

A contribuição pode ser feita via Pix: 049.140.270-89. Número de contato para qualquer dúvida e enviar o comprovante: 55 99987-4457– Vilmar.v