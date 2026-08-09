Chimarródromo é reativado após parceria e volta a oferecer água quente em praça de Alegrete

Um espaço tradicional de convivência voltou a cumprir sua função em Alegrete. O Chimarródromo da praça foi reativado e voltou a disponibilizar água quente para a comunidade, após permanecer desativado por um período.

A recuperação foi viabilizada por uma parceria entre a Rocha Empreendimentos, o gabinete do vereador Rudi Pinto e a Prefeitura de Alegrete. O prefeito Jesse esteve presente no momento da reativação.

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O vereador Rudi Pinto destacou a importância da união entre os envolvidos para que o equipamento voltasse a funcionar. Segundo ele, a iniciativa demonstra que a parceria entre o poder público, a iniciativa privada e a comunidade pode resultar na recuperação de espaços de uso coletivo.

Rudi também fez questão de pontuar a participação da Rocha Empreendimentos no processo e informou que comunicou a Prefeitura sobre a iniciativa. O vereador lembrou ainda que o Chimarródromo havia sido inaugurado anteriormente com a participação do então vereador, Glenio Bolsson.

A reativação foi recebida com satisfação pelos envolvidos. Para Rudi, mais do que a recuperação da estrutura, o principal resultado é devolver à comunidade um espaço que faz parte da rotina de quem frequenta a praça.

Próximo passo será o Parque Ruy Ramos

A iniciativa, segundo Rudi Pinto, não deve parar por aí. O próximo passo será a revitalização do Chimarródromo localizado no Parque Ruy Ramos.

A intenção é recuperar também aquele espaço e colocá-lo novamente à disposição dos frequentadores do parque.

“É importante que esses espaços estejam funcionando e disponíveis para a comunidade”, destacou o vereador, ao ressaltar que a recuperação dos chimarródromos representa a retomada de estruturas simples, mas de grande utilidade para a população.

A expectativa é de que a parceria entre os envolvidos possa avançar para novas ações de recuperação de espaços públicos de convivência em Alegrete.