Choque entre carro e moto deixa homem ferido

Conforme informações da Brigada Militar, os dois veículos trafegavam na rua Bento Manoel. No cruzamento com a rua Severino Ribeiro, a condutora de um Clio, disse que sinalizou que iria realizar a conversão à esquerda, porém, ao iniciar a manobra ocorreu o acidente com o motociclista.

O homem que pilotava uma moto Honda, disse que estava realizando a manobra de ultrapassagem quando teve a frente cortada pelo carro. Ele sofreu escoriações e foi socorrido pelo Samu e encaminhado à UPA.

Acidente no cruzamento das vias Bento Manoel com Severino Ribeiro

A Brigada Militar atendeu a ocorrência com apoio da Guarda Municipal. O acidente foi no final desta tarde, por volta das 18h, no cruzamento das ruas Bento Manoel com Severino Ribeiro, em Alegrete. O motociclista tem 25 anos e a condutora do Clio 21 anos.