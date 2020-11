Choque frontal entre moto e carro deixa motociclista ferido em Alegrete

O motociclista, de 23 anos, foi encaminhado à Santa Casa de Alegrete pelo Samu.

De acordo com informações da Brigada Militar, o condutor de um Versalles trafegava na Avenida Alexandre Lisboa e, ao fazer uma ultrapassagem, colidiu frontalmente com o motociclista que vinha no sentido contrário. Com o forte impacto, o jovem que pilotava a Honda foi arremessado alguns metros. Segundo o idoso de 63 anos, que não se feriu, no momento da manobra, ele não visualizou a moto.

O motorista do carro estava sentido centro/bairro e o motociclista trafegava sentido Ponte Borges de Medeiros/Centro. O acidente ocorreu por volta das 14h30min deste sábado(14). A Brigada Militar atendeu a ocorrência com o apoio da Guarda Municipal.