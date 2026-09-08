Chubaza rompe rota da tornozeleira, entra no sistema como foragido e é preso pela BM

Um homem de 35 anos, conhecido pelo apelido de Chubaza, foi localizado pela Brigada Militar na zona Leste de Alegrete após deixar a rota determinada pelo sistema de monitoramento eletrônico da Susepe.

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O descumprimento foi identificado pelo sistema, que passou a apontá-lo como foragido. Após diligências, policiais militares localizaram Chubaza e o encaminharam à Delegacia de Polícia, na tarde desta terça-feira (8).

O homem possui extensa ficha de ocorrências policiais e é conhecido das forças de segurança.