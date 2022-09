Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O tempo vem se mantendo seco e mesmo na Primavera a necessidade de chuva se faz necessária.

Nesta quinta- feira a previsão é de instabilidade do tempo, aqui no Município, e pode acontecer chuva a quaquer hora do dia. Esta instabilidade se estende para a sexta- feira, quando também há previsão de chuva.

Já para o próximo sábado e no dia das eleições(2) a previsão e de tempo bom em Alegrete Estamos na Primaveara e as temperaturas tendem aumentar, gradativamente, ficando na maxima em torno de 27ºC