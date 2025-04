Chuva atrapalha evolução da colheita de arroz em Alegrete que atinge 74% da área semeada

A Planície Costeira Externa e a Fronteira Oeste são as regionais mais próximas de concluir a colheita, com 85,03 % e 74,48%, respectivamente. Em Alegrete, dados do 9º NATE do Irga nesta última semana a chuva freou a evolução da colheita. Embora o período úmido, o município até a última quinta-feira (03), atingiu 74% da área semeada, estimada em 52.900ha. Na semana passada, o município havia colhido 71% da área e o Rio Grande do Sul, percentuais de 51,66%.

A Planície Costeira Interna conta com 63,27% da área já colhida, seguida pela Campanha com 56,31%, Zona Sul com 44,89% e Região Central com 44,26%.

De acordo com Luiz Fernando Siqueira, gerente da Divisão de Assistência Técnica e Extensão Rural, a partir do mês de abril deve diminuir o período diário que o produtor possui para colher o grão, fazendo que o processo de colheita avance mais lentamente.

Os dados sobre a colheita do arroz são coletados e divulgados semanalmente pelo Irga, por meio da plataforma Safra, que oferece informações precisas e detalhadas sobre o andamento da semeadura e da colheita. A plataforma é alimentada pelos 37 escritórios do Irga distribuídos em todas as regiões arrozeiras do Estado.

Fotos: Nourival Neto