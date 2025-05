Chuva cancela rodada do Citadino desta terça-feira

Share on Email

O principal motivo é a chuva que atinge o município, além da umidade na quadra, que pode prejudicar o desempenho das equipes e colocar em risco a integridade física dos atletas.

Iriam ser realizados três jogos e pelos motivos de chuva e umidade, a rodada será remarcada e em breve a organização irá informar aos atletas e dirigentes a nova data de acontecimento das partidas. Bloco x Barsemlona, Assad x Juventus e Venelle e Assad, iriam fazer suas estreias nesta noite no ginásio da Arena Esporte e lazer.

Os jogos retornam no domingo (1) de junho a partir das 18h. O Citadino de Futsal tem realização da Prefeitura de Alegrete e em parceria com o Sesc que são os responsáveis pela organização do evento em geral.