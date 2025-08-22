Chuva com vento causa destelhamentos e quedas de árvores em Alegrete

A forte chuva acompanhada de vento registrada na noite desta sexta-feira (22) provocou ocorrências em diferentes pontos de Alegrete. De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Adão Roberto Rodrigues, houve grande número de chamados, e a equipe de plantão foi acionada. Bombeiros, Parque de Máquinas, Guarda Municipal, voluntários e outras frentes de trabalho estão mobilizados.

Segundo Rodrigues, ainda não é possível dimensionar todas as avarias. No entanto, já há registro de diversas casas destelhadas, especialmente no bairro Airton Senna, o mais atingido. A Escola Princesa Isabel também sofreu com o vento e teve parte do telhado arrancada.

O temporal veio acompanhado de granizo em vários bairros e localidades do interior. Conforme registros enviados ao Portal Alegrete Tudo, o tamanho das pedras variou de pequenas até algumas comparáveis a ovos de galinha. Moradores das regiões do Guassuboi e Itapevi relataram precipitação de granizo ainda na madrugada.

Houve ainda quedas de árvores, como na Avenida Eurípedes Brasil Milano. Diversos bairros estão sem energia elétrica, com previsão de restabelecimento apenas no sábado em alguns locais. A RGE informou que equipes estão nas ruas, mas ainda não divulgou o número exato de clientes afetados.

Até o momento, não há registro de feridos. A Defesa Civil mantém atendimento pelo telefone (55) 3961-1606 e os Bombeiros pelo 193. Entre os pontos atingidos estão os bairros Nilo Soares Gonçalves, Prado, Centenário, Vila Nova e Cidade Alta, além das localidades do interior Quatro Bocas e Passo do Silvestre.