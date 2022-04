Chuva do domingo foi abundante na cidade e interior; muitas localidades registraram mais de 100mm

Share on Email

A chuva que teve início na noite de ontem e se manteve na madrugada de domingo(3), se intensificou durante o dia. Até o momento, segundo informações repassadas por produtores do interior do Município ao PAT, a maioria das localidades está com 100mm de chuva e a ainda permanece a instabilidade.

Na Angico, são 90 mm, no Rincão do São Miguel também foram cerca de 140mm e uma parte da estrada já está, quase, comprometida para veículos de passeio pois a água inundou a via.

No Mariano Pinto, são 104mm, na São Manoel 105 mm, no Capivari deu 130mm e Plano Alto 95mm.

Já na cidade, conforme o Diretor da Defesa Civil, Renato de Santana Arnoud Grande, segundo o App Hidroweb foram aproximadamente 58mm, contudo, algumas pessoas que tem o medidor(Pluviômetro) destacam que em alguns pontos, já chegou a 75mm.

Vídeo Rincão do São Miguel – Cícero Pereira

O diretor da DC, falou ao PAT que, há pouco entregou lona para uma residência no bairro Getúlio Vargas. Até o momento, foi a única ocorrência naquele bairro, porém, há outras unidades para ceder, caso outros moradores necessitem.

Poste fica suspenso por fios após colisão no Centro

Bairro Saint Pastous – Defesa civil

Já na Rua Euclides Alves Jaques, bairro Saint Pastous, a Defesa Civil foi até um endereço através de uma demanda do vereador Fábio Peres – Bocão. “Conversamos com os moradores e, apesar da enxurrada próxima às residências, ninguém quis fazer mudança ou retirada. Nos colocamos à disposição da população para possíveis necessidades que surgirem. Percebemos, circulando pela cidade, alguns pontos com bastante água nas ruas. Mas esperamos que até o final da noite a chuva tenha cessado” – informa Renato.

Desafio do Lauro Dornelles é avançar na aprendizagem neste retorno presencial

O INMET publicou um alerta de tempestade para o Rio Grande do Sul, e Alegrete estão entre os Municípios que fazem parte do risco de alagamentos e temporal.

Veja abaixo:

INMET publica aviso iniciando em: 03/04/2022 09:50. Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Para quem precisar de auxílio no Município pode entrar em contato com a Defesa Civil de Alegrete através do contato 55 991 47- 7276.

Para amanhã dia 4, a previsão segundo o INMET para Alegrete é de muitas nuvens com pancadas de chuva, por vezes forte, e com trovoadas isoladas.

Para hoje a precipitação era de 80mm, no Município.