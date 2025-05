Chuva e frio mudam visual de Alegrete

Com a queda nas temperaturas, o termômetro registrou a mudança no clima do município. A sensação térmica foi ainda mais baixa devido à alta umidade do ar e ao vento.

Os próximos dias serão de muito frio na cidade e exigirão cuidados, como estar bem agasalhado e evitar a exposição direta ao vento.

Na quinta-feira e na sexta-feira, o sol deve voltar a aparecer, mas as mínimas devem cair ainda mais. As manhãs começarão com temperatura em torno de 4ºC, e as máximas não devem ultrapassar os 15ºC. No sábado (31), há risco de geada nas primeiras horas do dia, com mínimas de 2ºC e máxima de 11ºC.

Um setor que tende a ter aumento nas vendas com a chegada antecipada do frio é o das lenheiras, já que muitas famílias buscam aquecer suas casas com fogões a lenha ou lareiras.