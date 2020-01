Chuva forte ameniza o calor e anima os produtores

Depois de vários dias de intenso calor em Alegrete e uma estiagem que já começava a preocupar, finalmente a chuva chegou ao Município.

No início da tarde ela veio forte, em Alegrete, para alegria principalmente de produtores de soja e de ouras culturas que já estavam preocupados com a falta de chuva. De hoje até domingo estão previstos mais de 50mm de chuva.

As temperaturas máximas nas últimas semanas deste mês de janeiro estiveram em torno de 36º, o que provocou uma baixa unidade do ar e sensação de cansaço devido ao calorão. Com a chuva a temperatura ficou mais amena baixando consideravelmente para 26ºC.

Vera Soares Pedroso

Fotos: Alegrete Tudo e Carlos Suertegaray