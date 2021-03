Chuva forte mantém o tempo instável no sábado em Alegrete

Compartilhe















A instabilidade do tempo que começou no final da tarde do dia 25 continua nesta sexta -feira em Alegrete. A chuva forte no início da manhã provocou alagamentos em pontos de bairros da cidade.

Quem saiu cedo para trabalhar teve que enfrentar a instabilidade. Desde ontem, quinta- feira, são mais de 60mm em várias localidades do interior, conforme os próprios produtores.

Esta chuva, vai marcar o inicio do Outono e vai provocar nos próximos dias uma queda de temperatura aqui no Município com as mínimas em torno de 13ºC no início das manhãs.

A chuva vai, neste momento, prejudica a colheita de arroz que está em andamento em várias granjas do interior do Município. A previsão é de que o mau tempo continue no sábado em Alegrete com mais 4o mm de chuva.

Vera Soares Pedroso