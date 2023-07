Chuva forte provoca alagamentos e carros ficam presos em ruas do Centro

O grande volume de chuva, em pouco tempo, na manhã deste dia 12, provocou alagamentos em vários pontos da cidade. Por ocasião de obras da rede de água da Corsan, na Rua Mariz e Barros, existem irregularidades na pista, e com a chuva aumentou as canaletas, porque a areia foi água abaixo. Isso deixou os buracos maiores e alguns carros que foram passar na esquina da Rua Mariz e Barros, com a Joaquim Antônio ficaram presos. A Guarda Municipal foi ao local verificar a situação e retirou os carros do local.

A Defesa Civil foi comunicada, por meio do PAT, de uma situação na Rua Joaquim Aurélio Pedroso, no bairro Saint Pastous de que a água entrou no pátio de residências e moradores ficaram ilhados. Até então, a DC só havia recebido um chamado com pedido de lona para uma casa na Rua Joaquim Nabuco. Na Avenida Poço de Bombas, também, há registro de alagamentos e moradores destacam que, por falta de embueiaramento, a água entrou nas casas.

A chuva atinge vários pontos da cidade, como na Praça dos Patinhos, Avenida Tiarajú e bairros da zona riberinha de Alegrete.