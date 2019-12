Chuva forte provocou alagamentos e falta de energia em Alegrete

A chuva que atingiu Alegrete na noite de ontem(20) acumulou 80 milímetros de água, conforme a coordenadora da Defesa Civil, Maysa Moreira. A tarde de sexta-feira foi de um calor escaldante com registro de 40°C no termômetro próximo à Ponte.

Para este sábado a previsão, conforme o Climatempo, é de sol com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme. Mínima de 19°C e máxima de 26°C.

O temporal durou algumas horas e o volume de água provocou alagamentos em várias regiões da cidade, assim como, a falta de energia. Com isso, em alguns locais também houve prejuízos quanto a internet e o abastecimento de água. Conforme a coordenadora Maysa Moreira, nenhum chamado foi realizado para Defesa Civil. Os Bombeiros também não atenderam ocorrências relacionadas ao temporal.

No bairro Boa Vista, o registro foi de fios de energia rebentados. Equipes estão trabalhando desde a madrugada para o pronto restabelecimento da luz, conforme a RGE. Por volta das 5h, a maioria dos pontos, já estava com energia. No interior, o relato foi de vento forte, falta de energia e incidência de raios, como descreveu um produtor rural. O volume de chuva foi em torno de 50mm na localidade de Mariano Pinto.