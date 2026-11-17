As primeiras horas da manhã desta terça-feira (17) foram marcadas por chuva forte, acompanhada de raios e trovoadas em Alegrete. A instabilidade chamou a atenção dos moradores e reforçou o alerta para as condições meteorológicas previstas para o Rio Grande do Sul ao longo desta terça e também na quarta-feira (18).

A Defesa Civil emitiu condição de Alerta para chuva intensa nas proximidades de Alegrete, destacando risco alto de alagamentos. O aviso tinha validade até as 6h45 desta terça-feira, dia 17 de novembro, e orientava a população a evitar áreas de risco.

Conforme a previsão meteorológica, nesta terça-feira há condições para tempestades em todo o território gaúcho, com possibilidade de rajadas de vento que podem superar os 90 km/h, além de queda de granizo.

As regiões Metropolitana de Porto Alegre, Costa Doce, Vales e Centro estão entre as áreas de maior atenção, especialmente durante a tarde e a noite.

PREVISÃO PARA ALEGRETE

Para Alegrete, a previsão indica aproximadamente 20 milímetros de chuva nesta terça-feira (17). Já na quarta-feira (18), a estimativa é de 3 milímetros.

Apesar dos volumes previstos para o município, a orientação é manter a atenção, principalmente diante da possibilidade de pancadas fortes em curto período, descargas elétricas e mudanças nas condições do tempo.

QUARTA-FEIRA TAMBÉM EXIGE ATENÇÃO

Na quarta-feira (18), a instabilidade ainda poderá provocar temporais isolados em áreas do Centro, Noroeste, Nordeste e Norte do Rio Grande do Sul.

Há previsão de rajadas de vento que podem ultrapassar os 80 km/h e possibilidade de queda de granizo. Em pontos da região Noroeste, os acumulados de chuva poderão superar os 100 milímetros até o final do período de aviso.

ORIENTAÇÃO À POPULAÇÃO

A Defesa Civil recomenda que a população evite áreas sujeitas a alagamentos, não atravesse ruas inundadas e procure abrigo seguro durante tempestades. Também é importante evitar permanecer próximo de árvores, postes e estruturas que possam ser atingidas pelo vento.

Em caso de emergência, os contatos são 190 (Brigada Militar) e 193 (Corpo de Bombeiros).

A recomendação é acompanhar os avisos oficiais e redobrar os cuidados. Mesmo com volumes de chuva relativamente menores previstos para Alegrete, as condições de instabilidade exigem atenção dos moradores.