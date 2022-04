Chuva inunda piso da Igreja Matriz de Alegrete

Share on Email

A chuva deste último final de semana expôs um problema que atinge a Igreja Matriz de Alegrete. As goteiras que fazem a água da chuva se infiltrar e inundar o prédio da igreja.

No domingo, dia 3, foi preciso varrer e tirar a água com rodo antes da missa das 19h.

Fiéis tirando água que inundou o piso da igreja

O advogado Claudio Amildon Rosso, que integra o grupo que trabalha para arrecadar recursos para fazer a manutenção da igreja, mostra a situação. Ele diz que é importante os católicos e pessoas da comunidade se unirem e colaborarem, porque o prédio histórico e antigo precisa de rápida manutenção.

A cobertura do telhado é de zinco que está carcomido, segundo Rosso, e não tem o que fazer. Ele acha oportuno o trabalho de Homero Dornelles, presidente do Conselho do patrimônio de Alegrete, em que sugere que seja criado um fundo municipal para que possam fazer manutenção em prédios tombados e históricos como a Igreja Matriz. Diz que que este patrimônio tem 100 anos.

A cobertura do templo poderá ser concluída em dois meses. O custo estimado da obra é de cerca de 400 mil. Dividindo esse valor pela área do telhado que é de 678 metros quadrados, o custo por metro quadrado de zinco será de 590 reais. A expectativa é muito positiva. A campanha é metro quadrado e visa arrecadar os recursos para esta manutenção

A arrecadação será através de empresas e da comunidade alegretense. Uma das maneiras de auxiliar é através do PIX – Chave pix: (55)999028285.