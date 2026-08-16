Chuva persistente limita manutenção das estradas do interior de Alegrete

Os primeiros 15 dias de agosto foram marcados pela presença quase constante de chuva e garoa em Alegrete. O sol apareceu poucas vezes e a sequência de dias úmidos já começa a provocar reflexos na conservação das estradas do interior do município.

Diante das condições do tempo, a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária precisou reduzir o trabalho das equipes em campo. Atualmente, apenas cinco trabalhadores permanecem no interior, realizando serviços considerados prioritários, como a desobstrução de bueiros e a limpeza de sarjetas.

A estratégia é melhorar o escoamento da água da chuva e evitar que o excesso de água avance sobre as estradas, especialmente nos trechos de solo arenoso, que tendem a sofrer mais com a umidade.

Segundo a secretária de Agricultura e Pecuária, Gabriela Weiller, a manutenção mais pesada das vias depende de condições climáticas favoráveis.

“Não tem como enviar equipes para o interior com este tempo, pois estamos evitando gastar diárias e deixar os nossos colaboradores sem ter o que fazer na área rural”, explica a secretária.

Ponte do Guassu-Boi aguarda janela de tempo

A instabilidade também vem interferindo em obras programadas pela Secretaria. Um dos exemplos é a ponte do Guassu-Boi, cujo material necessário para a reconstrução está no local desde o dia 20 de julho.

De acordo com Gabriela Weiller, a intenção é refazer integralmente a estrutura, mas as condições climáticas têm impedido o início dos trabalhos. Sempre que uma nova programação é feita, a chuva retorna e obriga o adiamento.

“A ponte vai ser toda refeita”, informa a secretária.

Mais de 4 mil quilômetros de estradas

Alegrete possui uma das maiores extensões de estradas vicinais do Rio Grande do Sul. São mais de quatro mil quilômetros de vias que precisam de manutenção permanente para garantir o deslocamento de moradores, produtores e veículos utilizados no transporte da produção.

O trabalho envolve principalmente serviços de encascalhamento e patrolagem, que dependem de períodos de tempo firme para serem realizados com eficiência.

Nas regiões produtoras de grãos, o desgaste das estradas é ainda maior em determinados períodos do ano. O fluxo constante de caminhões utilizados para transportar insumos e escoar a safra aumenta a pressão sobre as vias, explica Gabriela.

Enquanto a chuva persistir, a orientação da Secretaria é priorizar os pontos mais críticos e os serviços que ajudam a controlar o escoamento da água. A expectativa é aproveitar as próximas janelas de tempo seco para retomar gradualmente os trabalhos de patrolagem e recuperação das estradas.

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Com uma extensa malha rural e um fluxo intenso de veículos pesados, a conservação das estradas de Alegrete representa um trabalho contínuo — e que, neste mês, vem sendo condicionado diretamente pelo comportamento do tempo.