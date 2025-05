Chuva prejudica fim da colheita da soja em Alegrete

A colheita da soja que começou no mês de fevereiro, ainda não teve sua conclusão em Alegrete. O principal motivo, é a questão da chuva que está impedindo os produtores de terminar a safra.

Ainda restam cerca de 5% para a conclusão da safra, porém, os dias chuvosos estão atrapalhando o processo final. A expectativa é que com o tempo firme, a colheita encerre em Alegrete.

Segundo dados da Emater, a estimativa de perda por parte dos produtores ficou entre 40% a 45%. A safra foi considerada “ruim” por parte dos empresários e muitos estão repensando sobre o plantio do próximo ano.

Entre janeiro e fevereiro, os dois municípios, Alegrete e Manoel Viana, decretaram situação de emergência em virtude da seca. Diante disso, os produtores puderam ter acesso ao seguro e com isso pagar algumas despesas com o custeio da safra.

As secas causaram prejuízos incalculáveis, pois o investimento é maciço em maquinário, pessoal e arrendamento e com essa intempérie, os produtores e empresários tendem a acumular ainda mais dívidas, em virtude das últimas safras, não terem sido boas também. Arrendamentos, maquinários, insumos e fertilizantes, são as principais pendências que os produtores adquirem ao fim de uma época não tão prospera.

A Assessoria Econômica da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul) divulgou em março, levantamento dos prejuízos causados pelas estiagens dos últimos anos no Estado. De 2020 a 2024, o Rio Grande do Sul não registrou perdas apenas em 2021, acumulando um total de R$ 106,5 bilhões que, aplicando o IPCA, chega a R$ 117,8 bilhões. Considerando todo o agronegócio, incluindo a agropecuária, indústria, serviços e impostos indiretos o total chega a R$ 319,1 bilhões.