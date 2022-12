Chuva provoca desmoronamento sobre a ERS-444, em Bento Gonçalves

Share on Email

Um desmoronamento sobre a ERS-444 em Bento Gonçalves, que liga ao município de Farroupilha, na Serra, interditou trecho da via na madrugada deste sábado (3) em razão da forte chuva que atingiu a região. Segundo o Corpo de Bombeiros, a queda da barreira aconteceu por volta das 23h30 da sexta-feira (2).

No momento em que pedras caíram, um veículo precisou precisou desviar. O trecho fica próximo ao acesso a Bento Gonçalves, pelo Bairro Barracão, e passou recentemente por obras de duplicação feitas pela prefeitura.

Na manhã deste sábado, equipes trabalharam na retirada de árvores e pedras que caíram sobre a pista. O trânsito foi parcialmente liberado para a passagem de veículos.

Os deslizamentos também atingiram casas e moradores precisaram retirar as pedras e a lama que atingiu os terrenos. A Defesa Civil informou que não há desabrigados, mas ainda faz um levantamento dos estragos. Moradores ficaram sem energia elétrica.

Doações

A prefeitura realizou reunião pela manhã para tratar dos danos causados pela forte chuva que atingiu a cidade na sexta. O município aponta que dados do Instituto Nacional de Meteorologia registraram 53,8 mm.

Conforme o município, além da queda da barreira, foram registrados alagamentos e rompimento de tubulações, apenas com danos materiais.

Prefeitura informou que deu início a uma campanha de doação de móveis, camas, colchões, roupas de cama e alimentos. As doações podem ser entregues a partir das 13h, no Ginásio do bairro Glória.

Equipes da prefeitura trabalharam na retirada de pedras da pista — Foto: Débora Padilha/RBSTV

Por Débora Padilha, RBS TV