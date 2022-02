Chuva que refresca e devolve vida à natureza

Cavalos soltos no bairro Renascer parece algo sem solução, diz moradora

Ver a natureza morrendo, os campos consumidos pelas chamas e animais com sede foram cenas tristes que passamos nestes meses torridos de verão aqui no Município.

Em janeiro, foram registradas as mais altas temperaturas em Alegrete. Olhar para o céu à espera de chuva cansou muitos que nem sabiam mais o quê fazer.

Cenas da chuva aqui na cidade

Mais de cem famílias esperavam diariamente pelo caminhão pipa, da Defesa Civil, que ia da zona urbana levar água as suas comunidades.

O engenheiro florestal Carlos Suertegaray, da Emater, que passa o Carnaval no interior, está vibrando com a chuva, assim como, todos os produtores rurais.

Ele fez uma análise do que pode melhorar se continuar chovendo, visto que, em sua propriedade, no interior, já chegou a mais 100 mm no acumulado. E como continua chovendo, em alguns locais os registros já contam mais de 130mm, uma boa chuva para quem vinha de uma seca severa e a natureza pedindo socorro.

Suertegaray acredita que está chuva, agora, vai ajudar a recuperar os mananciais hídricos, como açudes e sangas e deu exemplo que um em sua propriedade com 5 metros de profundidade estava aparecendo o chão.

Também disse que já vai auxiliar quem estava pensando em fazer pastagens de inverno antecipado. Já, para o soja, que foi bastante afetado pela seca, a chuva poderá ser boa às lavouras que estão em fase da vage. O milho no tarde vai reagir bem e produzir, comentou Carlos.

Com a precipitação de domingo, somando a desta segunda-feira, até o momento, foram registrados em algumas localidades, do interior do Município, mais de 130 milímetros de chuva.

Nunca se esperou tanto que da nuvens caíssem o líquido mais precioso e esperado para a natureza e toda a vida animal, vegetal e humana – disse Pedro Moraes, produtor rural.

De acordo com alguns registros, na Rivadávia já caiu 120mm e continua chovendo, no Capivarí, o registro é de 75mm e no Queromana mais de 150mm desde ontem à tarde. Informações do grupo de produtores de Alegrete