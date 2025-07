Chuva retorna e temperaturas caem nos próximos dias em Alegrete

Nesta segunda-feira (14), o dia começou com uma leve cerração e sem sol no Município. A mínima foi de 10ºC e a máxima chega aos 21ºC no período da tarde. Na terça-feira (15), as temperaturas sobem. Mínima de 14ºC e a máxima chega aos 23ºC à tarde.

Quarta-feira (16), a chuva deve aparecer no Município, 8mm. A mínima cai um pouco, 11ºC e a máxima não sobe muito, 15ºC. Quinta-feira (16), o dia começa com 7ºC e atinge os 15ºC ao longo do dia. Na sexta-feira (17), chuva nas primeiras horas da manhã, 6mm. Temperatura varia entre 9ºC e 16ºC.

