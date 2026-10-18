Chuva volta a Alegrete na quarta e na quinta, prevê o Inmet

Inmet prevê semana fria no início, 25°C na terça e chuva em Alegrete na quarta e na quinta (22/10). Veja a previsão dia a dia.

18 de outubro de 2026 Suporte Loup Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde 0
chuva

O Inmet prevê chuva em Alegrete na quarta-feira (21/10), de forma isolada, e na quinta (22/10), quando a máxima chega a 25°C e a mínima a 14°C. Antes disso, a semana começa fria e seca: a previsão para este domingo (18/10) indica possibilidade de geada pela manhã, com mínima de 8°C.

Previsão do Inmet para Alegrete, dia a dia

DiaMínima / máximaPrevisão
Domingo, 18/108°C / 20°CPoucas nuvens com possibilidade de geada pela manhã; mais nuvens à tarde
Segunda, 19/108°C / 22°CMuitas nuvens; noite clara
Terça, 20/109°C / 25°CPoucas nuvens
Quarta, 21/1011°C / 21°CMuitas nuvens com possibilidade de chuva isolada
Quinta, 22/1014°C / 25°CMuitas nuvens com chuva

O vento é fraco em todo o período, e a umidade relativa do ar oscila entre 30% e 100%, com as madrugadas mais úmidas. Na consulta feita neste domingo, o sistema de avisos do Inmet não indicava alerta ativo para Alegrete.

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O que muda para quem planeja a semana

Segunda e terça: amanhecer frio e tarde amena, com temperatura em elevação. Vale agasalho pela manhã.

Quarta: tempo mais fechado, com chance de pancada fraca e isolada.

Quinta: dia mais quente e abafado, com chuva prevista; quem tem atividade ao ar livre deve se programar.

A previsão considera os dados do Inmet de 18 de outubro e pode mudar ao longo da semana. Para comparar com as informações anteriores, veja o texto sobre a possível geada no domingo e os 25°C na terça, a matéria sobre o amanhecer gelado deste fim de semana e a previsão anterior de dias de céu nublado e temperaturas amenas.

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), previsão para Alegrete (código IBGE 4300406), consultada em 18/10/2026.

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