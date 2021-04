Chuva volta na próxima quinta-feira em Alegrete

Compartilhe















De acordo com último boletim do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga). Apenas o extremo sul do Rio Grande do Sul recebeu chuva intensa, com acumulado acima dos 50 milímetros em Chuí.

Em Alegrete, segundo dados da Estação Alegrete da CPRM, na atualização desta segunda-feira (12), não houve registro de chuva nas últimas 48 horas. Por outro lado, o produtor rural Cícero Pereira, proprietário de um estabelecimento no Rincão de São Miguel registrou 25 mm no pluviômetro da estância localizada cerca de 31 km do centro da cidade.

Um ciclone extratropical causa mais vento e queda de temperatura que chuva no RS. A temperatura mínima varia entre 10°C e 15°C em boa parte das áreas na terça-feira (13), mas o calor da tarde voltará a predominar entre quarta (14) e quinta-feira (15).

A partir da sexta-feira (16), a chuva retornará e, desta vez, alcançará boa parte do Estado até o sábado. Áreas da região central deverão receber até 40mm até o domingo (18).

Segundo previsão do Metsul, a mínima para os dois primeiros dias da semana em Alegrete é de 12ºC, aumentando gradativamente a partir da quarta-feira. As máximas de 30 e 31ºC na quarta e quinta-feira respectivamente, diferem dos demais dias onde não passam dos 28ºC.

A chuva deve retornar na próxima quinta-feira, onde estão previstos 27.2 mm, que se estendem para a sexta-feira (16), com mais 6.1 mm de chuva.

Na semana que vem, espera-se tempo seco no início e retorno das precipitações na segunda metade da semana, a partir da quinta-feira (22). A tendência é de baixo acumulado na maior parte do Rio Grande do Sul.

Júlio Cesar Santos Fonte: Somar e Metsul Meteorologia