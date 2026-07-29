Chuvas deixam 14 rodovias estaduais com bloqueios totais e parciais no Rio Grande do Sul

Conforme atualização do Governo do Estado, 14 rodovias apresentam bloqueios totais ou parciais em razão de alagamentos, erosões, danos estruturais em pontes e intervenções emergenciais nas pistas.

A situação afeta o tráfego em diferentes regiões do Estado, exigindo atenção redobrada dos motoristas. Em caso de necessidade de deslocamento, a orientação é consultar as condições de trafegabilidade antes de viajar por meio do site do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM).

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Entre os principais pontos com restrições estão trechos das rodovias ERS-608, em Pinheiro Machado; RSC-481, em Cerro Branco; ERS-347, em Segredo; ERS-507, em Alegrete; e ERS-630, em São Gabriel, onde há registros de alagamentos e comprometimento da pista.

Também permanecem interditadas rodovias em razão de danos em pontes e outras estruturas. É o caso da VRS-843, em Feliz; da ERS-348, em Agudo; da ERS-129, em Muçum; da ERS-130, em Venâncio Aires; e da ERS-431, em Cotiporã.

Além das ocorrências mais recentes, seguem com bloqueio total desde a semana passada a ponte da VRS-843, no km 0, em Feliz, e o trecho da ERS-348, no km 54, em Agudo. Já por problemas estruturais, permanecem interditadas as pontes localizadas na ERS-129, no km 82, em Muçum; na ERS-130, no km 30, em Venâncio Aires; e na ERS-431, no km 10, em Cotiporã.

O Governo do Estado reforça que a população pode acompanhar os alertas meteorológicos, avisos da Defesa Civil e informações atualizadas sobre a situação das rodovias e dos rios por meio do Portal Prepara RS. A plataforma reúne, em tempo real, dados sobre o nível dos rios, informações do radar meteorológico, da rede de monitoramento hidrometeorológico e diversos serviços de utilidade pública.

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Para quem pretende viajar, a recomendação é acompanhar constantemente as atualizações dos órgãos oficiais e evitar deslocamentos por áreas com bloqueios ou risco de novos alagamentos.

Links úteis:

Portal Prepara RS: https://preparars.rs.gov.br/

Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM): https://crbm.rs.gov.br/