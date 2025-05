Chuvas elevam o nível da água e cobrem pontes no interior de Alegrete

Share on Email

Moradores da zona rural solicitaram ao vereador Leandro Meneghetti que alertasse os condutores para evitarem deslocamentos desnecessários. Segundo ele, desde o final do dia 24, a ponte na RS-566 — que também cruza o Arroio Capivari — e a ponte da ERS-507 estão intransitáveis, pois a água cobre essas estruturas no interior do município.

A orientação do vereador, reforçada por outros moradores da área rural, é para que todos tenham muito cuidado ao dirigir, evitem deslocamentos desnecessários e fiquem atentos às condições das estradas.

A saída para quem se desloca interior para a cidade ou vice-versa por enquanto é passar pela ponte de ferro do Capivari ou pela ponte velha da ERS/507.

A previsão é de que até quarta-feira (28) chova mais 150 mm em Alegrete.