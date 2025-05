Chuvas recentes devolveram o verde aos campos e recuperaram os mananciais

Foram mais de 140mm nos últimos dias e com isso acabou por encher as regiões hidrológicas.

Um produtor rural do interior de Alegrete, destacou que as chuvas foram muito boas nos últimos dias. Apesar de algumas localidades do interior terem sido atingidas pelo temporal no Município, boa parte dos produtores classificaram como boas as precipitações para encher as barragens.

“Usamos as barragens para girar nossa propriedade para drenagem, usamos para os pivôs de irrigação e outras finalidades. Foi muito boa a chuva, isso acaba por renovar o agronegócio do nosso Alegrete”, disse.

Esta semana que se iniciou não há previsão de chuva para o Município. Nos meses de janeiro e fevereiro, Alegrete registrou uma seca severa quando foi decretada situação de emergência, mas com esses volume considerável de precipitação, o verde está mais verde e os mananciais mais cheios.