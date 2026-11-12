Cia Alegretense de Teatro é destaque na Feira do Livro de Carazinho

A Companhia Alegretense de Teatro (COARTE) foi um dos destaques da Feira do Livro de Carazinho. Nos dias 9 e 10 de novembro, a companhia apresentou a performance “Cidadezinha Quintana”, em quatro sessões marcadas pela poesia, sensibilidade e emoção.

Leia mais:Assinatura de termos oficializa incentivo a projetos culturais por meio da Lei Aldir Blanc em Alegrete

Com direção de Kléber Lorenzoni e atuações de Paulo Amaral e Kléber Lorenzoni, a montagem contou com a equipe técnica formada por Renato Casagrande, Cristian Bitencourt e Lully Nicoli. O trabalho é resultado da parceria entre a COARTE, de Alegrete, e o Grupo Máschara, de Cruz Alta.

Inspirada no universo poético de Mário Quintana, a performance apresenta personagens que passeiam por uma cidade em miniatura, construída com dioramas produzidos pelo próprio ator e artista visual Paulo Amaral, inspirados nas casas e na arquitetura de Alegrete. Nesse cenário, teatro, literatura e artes visuais se encontram para revelar, com delicadeza e bom humor, a poesia presente nas lembranças, na infância e no cotidiano das pequenas cidades.

A participação na Feira do Livro de Carazinho reafirma a importância de Alegrete no cenário cultural gaúcho, levando a outros municípios não apenas o talento de seus artistas, mas também elementos de sua arquitetura, história e memória afetiva. A parceria entre os dois grupos fortalece o intercâmbio cultural e valoriza a produção artística do interior do Estado.

A próxima apresentação de “Cidadezinha Quintana” está programada para o dia 30 de novembro, na Feira do Livro de Uruguaiana, dando continuidade à circulação da montagem pelo Rio Grande do Sul.