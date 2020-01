Ciclista alegretense assina contrato profissional com equipe uruguaia e já vence prova

O ciclista alegretense Erlan Aita vai competir profissionalmente em 2020. Ele acaba de firmar contrato com uma equipe do ciclismo uruguaio. Aita vai integrar o Clube Ciclista Taquarembó (CCT), e já estreou com vitória pela nova equipe.

No último final de semana, na cidade de Treinta y Três, a competição de dois dias denominada Fiesta Al Pueblo foi vencida pelo alegretense. No sábado, ele competiu numa corrida noturna em percurso urbano.

Segundo colocado na meta sprint aos 30 minutos de prova e 4º na segunda meta com 1 hora e meia de prova. Erlan chegou entre os melhores no primeiro dia. Nicolas Arachichu de Cerro Largo foi o grande campeão da noturna.

No domingo a prova de estrada teve um percurso de 160 km. Com o objetivo de brigar pelo prêmio intermediário de sprinter, o alegretense acabou vencendo a prova e arrematou o prêmio sprinter num pelotão de 120 ciclistas.

Faltando 20 km, uma queda dividiu o pelotão e Aita apenas com danos materiais conseguiu cruzar a linha de chegada com outra bicicleta.

“Estou super contente com o apoio. Essas provas somaram muito para as duas principais competições de fevereiro”, avaliou o ciclista de Alegrete. A preparação agora é visando as Rutas de América e a Volta do Uruguai.

Júlio Cesar Santos Fotos: FíoMartinez