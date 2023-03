Ciclista alegretense é destaque na Andalucía Bike Race na Espanha

O Oakley Finisher Stage encerrou a 13ª edição da Andalucía Bike Race by Garmin após seis dias de competição, 339 quilômetros percorridos e quase 9.500 metros de ganho de elevação positivo acumulado.

Considerada uma das mais difíceis ultramaratonas de mountain bike do circuito europeu, a Andalucía Bike Race foi realizada de 27 de fevereiro a 4 de março e contou com 700 atletas. O ciclista alegretense Sérgio Soares Cruz radicado em Caxias do Sul, participou da prova em dupla com Mateus Zandoná, natural de Casca, que reside na capital do Estado.

Durante os seis dias de prova, a dupla gaúcha disputou entre 150 atletas a premiação na categoria Master 40 anos. Juntos eles cronometraram 18 horas e 52 minutos de prova.

Os primeiros três dias de prova, foram realizados na cidade de Jaén, onde a dupla do alegretense foi ao pódio na posição 3. Em Córdoba, muitas trilhas íngremes, onde Cruz e Zandoná faturaram mais um 3º lugar, finalizando a competição com mais um 4º, 5º e 6º lugar na categoria 40 anos.

No somatório das etapas eles subiram ao pódio final da Andalúcia Bike Race com 4ª melhor dupla da prova em 2023.

A etapa, com partida e chegada em Córdoba, no parque Asomadilla, teve como ponto alto do percurso a mítica subida do Drag. O alegretense menciona como uma experiência incrível, ele conta que pedalou com neve no topo das montanhas, numa competição com os maiores campeões mundiais do MTB. Com temperaturas baixas, perto de zero grau, ele que esperava ficar entre as 15 duplas finalistas, resume como gratidão, mais uma participação em prova de nível mundial.

“Finalizei uma das provas de MTB mais clássicas de ultra que eu já disputei. Foram 6 dias do puro MTB. Quero agradecer a Deus e ao meu amigo Mateus Zandoná, pelo convite, pela parceria, sintonia e pela energia top. Em 6 etapas conseguimos 2 pódios, entre 150 atletas na nossa categoria. Muito feliz por este resultado, onde finalizamos na 4° no geral. Entre os melhores ciclistas do mundo”. destacou o alegretense.

