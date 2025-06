Ciclista alegretense é Top5 na etapa baiana da Copa Brasil de Paraciclismo

A cidade de Salvador, na Bahia, foi palco no último final de semana da segunda etapa da Copa Brasil de Paraciclismo 2025. Acolhedora e respirando ciclismo, a capital baiana recebeu, pela primeira vez, uma etapa da competição, marcando um importante passo no processo de expansão da modalidade pelo país. A primeira etapa da temporada aconteceu em Indaiatuba (SP), em março, e o circuito segue agora para João Pessoa (PB), em setembro, e Goiânia (GO), em novembro.

Mais do que um campeonato, a Copa Brasil de Paraciclismo tem se consolidado como uma plataforma modelo de desenvolvimento da modalidade. Ao levar as disputas para diferentes regiões do país, o evento abre portas para novos talentos, fortalece a base e amplia a visibilidade do paraciclismo. A etapa de Salvador reforçou esse compromisso com uma estrutura bem organizada, apoio técnico e um circuito desafiador.

Anderson travou uma luta para conseguir recursos que possibilitasse competir na Bahia. Com ajuda de amigos ele foi e disputou a Copa Brasil na categoria C4.

No sábado, uma prova de crono (Contrarrelógio), Anderson pedalou forte. Num circuito de aproximadamente 4km, foram 5 voltas constantes do ciclista que atingiu uma média de 34km/h. “Dei meu máximo e senti que estou em nível de brasileiro.

Lapidar algumas coisas e voltar mais forte”, avaliou o alegretense. Ele foi o primeiro a largar na prova de crono por não acumular pontos no ranking. Sem rolo para aquecimento e uma bike específica para o contrrelógio ele ficou a 2min50seg do vencedor e 30 segundos do 4º colocado. A 5ª posição foi bastante comemorada. “Vim sem equipe, sem estrutura. Aqui os atletas tudo em equipe. Sem aquecer ficou mais difícil, mas gostei muito do meu desempenho”, destacou Pires.

No domingo, Anderson voltou para o circuito na prova de resistência. Em 1 hora 45minutos mais uma volta, a prova foi desafiadora em virtude da forte chuva que caiu em Salvador. Anderson largou na frente num sprint e liderou boa parte do tempo. “Eu saí como sempre faço. É meu estilo, mas achei estranho eles não atacarem. Desacelerei e deixei pelotão encostar”, explicou o atleta.

Mas em outro ataque, o alegretense teve o pneu furado e demorou para trocar. “Levei quase 7min para trocar, não tinha roda para substituir”, relata. O imprevisto custou cara. Embora com muito esforço no retorno à prova, ele finalizou novamente na 5ª posição.

Agora o ciclista alegretense se prepara para ir ao brasileiro. “Já arrumei uma bike de crono e vou levar rolo. Com ajuda dos amigos tudo é possível. Focar mais em treinos específicos, estou no nível deles, falta ajustar detalhes”, destacou Anderson.

Fotos: CBC