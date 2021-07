Etapa Gaúcho em Arroio do Padre tem ciclista alegretense no pódio

No último domingo (18), foi realizado na cidade de Arroio do Padre a 4a etapa do Ranking Gaúcho de Mountain Bike. Com 80% do percurso competitivo em estradas secundárias, a beleza do local e com muita inclinação no relevo fez a festa dos participantes.

Durante a competição, a cidade de Alegrete teve um representante na categoria elite da prova, Sérgio Soares Cruz radicado em Caxias do Sul. Ele competiu no percurso longo passando por cinco trilhas, sendo a última com 8km de extensão que definiu os vencedores da etapa.

Sérgio subiu ao pódio do Ranking Gaúcho em 4ºlugar na elite masculina

O vencedor foi o atleta Rafael Mendes da cidade de Rolante, seguido por Cristian Lazzari de Garibaldi. O pedritense Marcelo Bedlin Leon, companheiro de equipe do alegretense foi o 3º colocado, Na quinta posição, Felipe Fossati de Pelotas.

Para o ciclista Sérgio, a dificuldade da prova foi a temperatura que, na largada, era de apenas 5ºC e durante o percurso não passou dos 7,2ºC com um vento de aproximadamente 50 km/h. “Foi uma prova de extremos. Muito frio e o vento dificultaram um melhor desempenho. Andei muitos trechos sozinho longe dos ponteiros, mas no final deu pra concluir mais uma etapa entre os Top5”, comentou.

Sérgio (005), conclui a prova que foi disputada numa temperatura de 7º C em Arroio do Padre

Depois desta 4ª etapa na modalide XCM em Arroio do Padre, o campeonato gaúcho desembarca na cidade de Sapiranga no dia 8 de agosto com uma prova na modalidade XCO.