Ciclista de 10 anos é atropelado no bairro Sepé Tiaraju

O estudante seguia de bicicleta em direção à Escola Emilio Zuñeda quando foi atingido pelo carro, que se deslocava no sentido bairro/centro.

Distante da cota de atenção, Rio Ibirapuitã ainda atinge 510 pessoas em Alegrete

Segundo relatos do condutor do veículo, enquanto trafegava pela via, o pneu dianteiro do carro furou, ocasionando um desvio para a direita que impossibilitou evitar a colisão com o ciclista. Com o impacto, o menino caiu ao solo, resultando em escoriações leves. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou atendimento no local, juntamente com a Brigada Militar. Os ferimentos não foram graves.

A bicicleta do estudante sofreu danos no banco, pedal e roda devido ao acidente. Os policiais militares foram acionadas e a ocorrência foi registrada na Delegacia Polícia.