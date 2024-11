Ciclista de Alegrete é vice-campeã gaúcha do Ranking Elite 2024 em Santa Cruz do Sul

A etapa única de CRI e CRE na 6ª Etapa do Ranking Gaúcho de Ciclismo Estrada 2024, foi disputada no Lago Dourado (Lago Prefeito Telmo Kirst), e contou com dois representantes de Alegrete. O alegretense Erlan Aita e a três-passense Luana Gabriela Alves da Silva radicada em Alegrete integraram a equipe Sweet Bike Team da cidade de Três Passos.

Aita finalizou a etapa na 6º colocação na elite masculina da prova. Mesma colocação de Gabriela na elite feminina, ela que estreou neste ano na elite gaucha com excelentes resultados: Campeã Gaúcha de Estrada/Resistência, vice-campeã gaúcha do Ranking e vice-campeã por equipes.

“Um desempenho muito aquém do que eu sabia que poderia entregar e vinha fazendo nos treinos de CRI, extremamente afetada pelo calor na prova. Ainda assim dei 100% de mim em todo o tempo, com momentos de gritar comigo mesma durante os 17km, mesmo não conseguindo, não deixei de acreditar e tentar até o último milésimo. Contra relógio puro é isso, uma batalha entre sua mente e corpo a cada segundo. Somente agradecer a quem acredita, confia e nos apoia. Eu não tinha nada e graças a bons amigos corri com uma TT pela primeira vez na vida, e a roda 3 pontas além de andar pra caramba ainda deu todo charme”, vibrou Gabriela. “Foi um baita primeiro ano na elite do ciclismo no estado gaúcho”, frisou a atleta.

O ciclista alegretense Uillian Gonçalves “Vasquinho”, não disputou a última etapa, mas encerrou a temporada 2024, como 4º melhor ciclista Sub-23 do RS e 3º no Ranking Gaúcho.

Fotos: Lisiane Toneta