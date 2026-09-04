Ciclista é atingido por carro durante travessia na Eurípedes Brasil Milano

Conforme o registro policial, um Uno trafegava no sentido centro-bairro quando ocorreu a colisão com a bicicleta, que realizava a travessia da avenida.

Segundo o relato apresentado pelo motorista, ele não teria percebido a aproximação do ciclista. Com o impacto, a bicicleta atingiu a lateral do veículo e o ciclista caiu sobre o asfalto.

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A vítima recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe do Corpo de Bombeiros e, posteriormente, foi encaminhada à UPA de Alegrete. No local, estava acompanhada da mãe.

Ainda conforme a ocorrência da Brigada Militar, o ciclista apresentava escoriações no braço direito, na mão direita e na perna direita e permanecia sob avaliação médica. O registro não indicava, naquele momento, outras lesões de maior gravidade.

Durante o atendimento da ocorrência, uma consulta aos sistemas de trânsito constatou que o motorista do Fiat Uno não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Um segundo homem, que era habilitado, compareceu ao local e ficou responsável pela retirada do veículo.

O motorista foi autuado pelas infrações de trânsito constatadas. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis e registrada como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.