Ciclista é atingido por carro durante travessia na Eurípedes Brasil Milano

Um ciclista de 11 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito com um Uno no fim da tarde desta sexta-feira (4), em Alegrete. A ocorrência foi registrada por volta das 18h, na Avenida Eurípedes Brasil Milano.

4 de setembro de 2026 Flaviane Antolini Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde 0
Bombeiro UPA

Conforme o registro policial, um Uno trafegava no sentido centro-bairro quando ocorreu a colisão com a bicicleta, que realizava a travessia da avenida.

Segundo o relato apresentado pelo motorista, ele não teria percebido a aproximação do ciclista. Com o impacto, a bicicleta atingiu a lateral do veículo e o ciclista caiu sobre o asfalto.

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A vítima recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe do Corpo de Bombeiros e, posteriormente, foi encaminhada à UPA de Alegrete. No local, estava acompanhada da mãe.

Ainda conforme a ocorrência da Brigada Militar, o ciclista apresentava escoriações no braço direito, na mão direita e na perna direita e permanecia sob avaliação médica. O registro não indicava, naquele momento, outras lesões de maior gravidade.

Durante o atendimento da ocorrência, uma consulta aos sistemas de trânsito constatou que o motorista do Fiat Uno não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Um segundo homem, que era habilitado, compareceu ao local e ficou responsável pela retirada do veículo.

O motorista foi autuado pelas infrações de trânsito constatadas. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis e registrada como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

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