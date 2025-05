Ciclista é atropelado por moto na Avenida Assis Brasil

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

De acordo com informações da Brigada Militar, um ciclista de 67 anos seguia no sentido Centro, assim como o condutor de uma moto Honda. Segundo relato, o ciclista teria invadido a frente da motocicleta no momento em que ambos passavam pelo cruzamento.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e encaminhou o ciclista para atendimento médico. O homem que pilotava a moto não sofreu ferimentos. A Brigada Militar realizou o atendimento da ocorrência e registrou na Delegacia de Polícia em razão do ciclista ser idoso.