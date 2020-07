Ciclista é atropelado por veículo na Eurípedes Brasil Milano

Compartilhe









55 Shares

O ciclista foi socorrido pelo Samu e encaminhado à UPA.

Segundo relato da Brigada Militar, o condutor de um Corsa Classic disse que trafegava sentido Cidade Alta/Zona Leste. No cruzamento com a rua Mariz e Barros um outro carro, que não conseguiu identificar o modelo, cortou sua preferencial.

Ao fazer uma manobra brusca, à direita, para desviar do veículo e evitar o acidente, o motorista chocou-se com o ciclista. Com o impacto, o homem que estava na bicicleta caiu no solo e ficou com fortes dores no corpo. Ele disse aos policiais militares que estava sentido Centro/Zona Leste, na Avenida Eurípedes Brasil Milano, quando percebeu o impacto na roda traseira da bike. O carro e a bicicleta ficaram com danos materiais.

A Brigada Militar foi acionada e atendeu a ocorrência. O acidente foi por volta das 13h40min, desta quarta-feira(29). A Guarda Municipal também esteve no local.