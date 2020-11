Ciclista é atropelado, sofre ferimentos, mas salva seu cãozinho

Uma demonstração de amor e carinho, esse foi o resultado da reação de um ciclista atropelado na manhã desta segunda-feira(16), em Alegrete.

O indivíduo trafegava, de bicicleta, próximo à Ponte Borges de Medeiros quando uma caminhonete o atropelou. No momento em que o veículo bateu no ciclista, ele imediatamente teve o reflexo de segurar seu cãozinho que o acompanhava.

Embora o homem tenha caído e ficado com várias escoriações, incluindo a face, o seu amigo(cão), saiu ileso. Durante todo período de atendimento, o cãozinho ficou com à vítima. A Brigada Militar foi acionada e encaminhou o ciclista à UPA. Ele citou que uma caminhonete bateu em sua bike e, após o acidente, a colocou na carroceria e saiu do local.

A vítima não soube informar a placa do veículo. Durante o atendimento do ciclista na UPA o cãozinho ficou dentro da viatura, muito tranquilo, aguardando o momento de rever o dono. O ciclista passou por atendimento, foi liberado e, na sequência retornou para casa com seu fiel escudeiro.