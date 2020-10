Na manhã deste sábado(31), um idoso de 69 anos sofreu lesões em um acidente na Zona Leste. Ele foi conduzido à UPA pelo Samu.

Segundo informações da Brigada Militar, o motorista de 75 anos trafegava na Avenida Tiaraju, sentido centro/bairro. No cruzamento com a rua Carvalho, ao fazer a conversão, bateu em um ciclista que seguia sentido contrário. Com o impacto, o idoso ficou com lesões no tornozelo e escoriações.

A Brigada Militar foi acionada e atendeu a ocorrência.