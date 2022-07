Ciclista morre após ser atropelada por caminhão em Porto Alegre

Share on Email

Uma ciclista de 53 anos morreu após ter sido atropelada por um caminhão durante a manhã desta terça-feira (26) em São Leopoldo, na Região Metropolitana de Porto Alegre. A identidade dela não foi divulgada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com a PRF, o acidente aconteceu na Avenida Salgado Filho, em um trecho que é considerado área de domínio da BR-116. A ciclista foi atingida na altura do km 245, na pista que fica no sentido Interior-Capital.

A Polícia Civil deve investigar em que circunstâncias o acidente aconteceu.

Fonte: G1