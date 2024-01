Ciclista provoca acidente na Progresso

Um acidente envolvendo um ciclista de 67 anos ocorreu no final da manhã desta sexta-feira(5), no cruzamento das vias Antonio Freitas Valle com Dionísio Vilarinho, no bairro Progresso. De acordo com informações apuradas pelo PAT junto à Brigada Militar, o idoso, que estava em sua bicicleta, cortou a preferencial, resultando no ocorrido.

A motorista do veículo envolvido no acidente prestou todo o auxílio necessário. O ciclista foi socorrido pela ambulância do SAMU e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Segundo relatos, o idoso sofreu uma lesão na cabeça em decorrência da colisão.